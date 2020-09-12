Легкоатлетка Марина Бех-Романчук засвітила м'язисті ноги під час поїздки по Європі

Як відомо, легкоатлетка, чемпіонка і просто красуня Марина Бех-Романчук прославилася на всю країну своїми перемогами і спортивним духом. Дівчина не раз представляла Україну на міжнародних змаганнях і продовжує це робити.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram спортсменка регулярно викладає фотографії, на яких ділиться найбільш знаменними подіями в житті. Цього разу Бех-Романчук вирушила в подорож Європою і виклала красиві знімки зроблені в столиці Німеччини – Берліні.

На них вона весело позує біля річки на тлі пам'яток. Дівчина вбралася в короткі білі шортики, засвітивши довгі м'язисті ноги, кросівки і темний спортивний светр.

"Мій осінній Берлін 🍁», - лаконічно підписала знімки спортсменка.

Фолловери обсипали знаменитість щедрими компліментами.

"Берлін, коли ти там, набагато веселіше !!! 🤗🤗🤗🤗🤗🤗😍🐺», «Чарівні фото», "Неймовірна", - написали вони.

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук погуляла по Львову в легкій рожевій сукні з візерунками і на кнопках. Романчук вирішила показати свої ніжки, які вона привела в порядок. Для цього Бех довелося розстебнути кнопки, світячи найпотаємнішим.

"Я дуже люблю, коли комфортно і красиво. Тут всі разом", - підписала фото красуня.

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