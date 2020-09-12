Легкоатлетка Марина Бех-Романчук засветила мускулистые ноги во время поездки по Европе

Как известно, легкоатлетка, чемпионка и просто красавица Марина Бех-Романчук прославилась на всю страну своими победами и спортивным духом. Девушка не раз представляла Украину на международных соревнованиях и продолжает это делать.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм спортсменка регулярно выкладывает фотографии, на которых делится самыми знаменательными событиями в жизни. В этот раз Бех-Романчук отправилась в путешествие по Европе и выложила красивые снимки сделанные в столице Германии – Берлине.

На них она весело позирует у реки на фоне достопримечательностей. Девушка нарядилась в короткие белые шортики, засветив длинные мускулистые ноги, кроссовки и темный спортивный свитер.

«Мой осенний Берлин 🍁», - лаконично подписала снимки спортсменка.

Фолловеры осыпали знаменитость щедрыми комплиментами.

«Берлин, когда ты там, намного веселее !!! 🤗🤗🤗🤗🤗🤗😍🐺», «Чарующие фото», «Невероятная», - написали они.

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук погуляла по Львову в легком розовом платье с узорами и на кнопках. Романчук решила показать свои ножки, которые она привела в порядок. Для этого Бех пришлось расстегнуть кнопки, светя самым сокровенным.

"Я очень люблю, когда комфортно и красиво. Тут все вместе", - подписала фото красавица.

Напомним, роскошная Бех-Романчук подчеркнула все свои прелести крохотным бикини: "Действительно жарко"

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