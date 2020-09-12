Відома фітнес-тренер" Зважені та щасливі " Аніта Луценко показала бездоганне тіло на новому фото

35-річна українська телеведуча є професійним тренером, тому без всякої скромності демонструє свою фігуру у всій красі.

Так, на своїй сторінці в Instagram Луценко розмістила свіже фото, на якому попозувала в одних спортивних трусиках чорного кольору, без бюстгальтера, накинувши піджак на голе тіло, передає Politeka.net

У публікації Аніта вирішила поговорити зі своїми підписчиками про безглютенове і без лактозне харчуванні, зізнавшись що обожнює піцу і частково не переносить молоко.

«Ми всі хочемо бути дуже особливими, особливо одягатися, думати, жити і ось з їжею це актуально! У всіх своя їжа і відносини з нею! Особливі!

Не шукайте порад-відчувайте, що говорить вам ваше тіло! ❤️ воно не обманює! Мозок-обманює! Воно-ні", - розповів Луценко.

Фоловери миттєво почали коментувати публікацію.

"🔥 🔥 🔥 🔥Вогонь", "Я обожнюю все», «Ви виглядаєте прекрасно», «Відмінне тіло», - висловилися вони.

До цього відома українська фітнес-тренер" Зважені та щасливі " Аніта Луценко показала, що робити з животом.

На фото Луценко позує в топі, шортах і кросівках. Красуня стоїть в спортзалі, де демонструє перед дзеркалом свою фігуру в профіль. Волосся Аніта заправила пов'язкою, щоб не заважали. Тренер стояла і показувала дві пози, в яких була правильна і не правильна постава.

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