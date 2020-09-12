Известная фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала безупречное тело на новом фото

35-летняя украинская телеведущая является профессиональным тренером, поэтому без всякой скромности демонстрирует свою фигуру во всей красе.

Так, на своей странице в Инстаграм Луценко разместила свежее фото, на котором попозировала в одних спортивных трусиках черного цвета, без бюстгальтера, набросив пиджак на голое тело, передает Politeka.net

В публикации Анита решила поговорить со своими подписчиками о безглютеновом и без лактозном питании, признавшись что обожает пиццу и частично не переносит молоко.

«Мы все хотим быть очень особенными, особенно одеваться, думать, жить и вот с едой это актуально! У всех своя еда и отношения с ней! ОСОБЕННЫЕ!

Не ищите советов- ЧУВСТВУЙТЕ , что говорит вам ваше тело! ❤️ оно не обманывает! Мозг - обманывает! Оно -нет☝🏻», - рассказал Луценко.

Фолловеры мгновенно принялись комментировать публикацию.

«🔥🔥🔥🔥Огонь», «Я обожаю всё», «Вы выглядите прекрасно», «Отличное тело», - высказались они.

До этого известная украинская фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, что делать с животом.

На фото Луценко позирует в топе, шортах и кроссовках. Красотка стоит в спортзале, где демонстрирует перед зеркалом свою фигуру в профиль. Волосы Анита заправила повязкой, чтобы не мешали. Тренер стояла и показывала две позы, в которых была правильная и не правильная осанка.

Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, в чем секрет ее шикарной фигуры

А еще Politeka писала, что тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко соблазнительно выгнулась в тесных лосинах

Также Politeka сообщала, что тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко задрала платье, засветив лишнее во время свидания