Известная фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала безупречное тело на новом фото
35-летняя украинская телеведущая является профессиональным тренером, поэтому без всякой скромности демонстрирует свою фигуру во всей красе.
Так, на своей странице в Инстаграм Луценко разместила свежее фото, на котором попозировала в одних спортивных трусиках черного цвета, без бюстгальтера, набросив пиджак на голое тело, передает Politeka.net
В публикации Анита решила поговорить со своими подписчиками о безглютеновом и без лактозном питании, признавшись что обожает пиццу и частично не переносит молоко.
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«Мы все хотим быть очень особенными, особенно одеваться, думать, жить и вот с едой это актуально! У всех своя еда и отношения с ней! ОСОБЕННЫЕ!
Не ищите советов- ЧУВСТВУЙТЕ , что говорит вам ваше тело! ❤️ оно не обманывает! Мозг - обманывает! Оно -нет☝🏻», - рассказал Луценко.
Фолловеры мгновенно принялись комментировать публикацию.
«🔥🔥🔥🔥Огонь», «Я обожаю всё», «Вы выглядите прекрасно», «Отличное тело», - высказались они.
До этого известная украинская фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, что делать с животом.
На фото Луценко позирует в топе, шортах и кроссовках. Красотка стоит в спортзале, где демонстрирует перед зеркалом свою фигуру в профиль. Волосы Анита заправила повязкой, чтобы не мешали. Тренер стояла и показывала две позы, в которых была правильная и не правильная осанка.
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