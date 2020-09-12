Знаменита російська виконавиця і дружина співака Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва вирушила за покупками, про це вона сповістила своїх фанатів

Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Альбіна Джанабаєва опублікувала два фото, на якому зображена біля дзеркала в сонцезахисних окулярах і куртці, а в підписі вокалістка зазначила, що з ранку вирішила влаштувати шопінг в столичному універмазі, передає Politeka.net.

"Суботній ранок в гумі це завжди свято❤️",-написала екс-учасниця ВІА Гри.

На першому фото 41 – річна дружина Меладзе застигла перед дзеркалом спиною до камери, а на другому-підійшла ближче і посміхнулася своєму відображенню.

Захоплені коментарі від шанувальників співачки не змусили себе чекати. Вони побажали своїй улюблениці вдалих покупок і гарного настрою.

"Гарного дня, Альбіна💙 🔥 ⛅ 🌅 🌹 🌹 🌹ви мені сьогодні снилися майже всю ніч 🤔 🤔 🤔 💯 👍 👍 👍 🧡 »,

"Вдалих покупок! 😘 , "Вдалих покупок, красуня)»,)«," так, шопінг - це завжди терапія для жінок! 😊 👍 😍 ", "Красива « ❤ ❤ гарної суботи і вихідного Все Буде Добре ☺ 🔥 🔥 🔥 любимо і цінуємо вас. Альбіна як завжди прекрасна🌹 🌹 🌹», - написали вони.

Раніше Альбіна Джанабаєва постала в наряді пастельних тонів. Зірка постала в комбінезоні молочно-кремового відтінку розташувалася в кріслі тримаючи перед собою лілову квітку.

Співачка закрила їм мало не пів обличчя, залишивши очі, в яких читається її романтична душа. Джанабаєва з легкою посмішкою кинула грайливий погляд в камеру.

Кадр припав до душі шанувальникам.

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