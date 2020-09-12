Громадський діяч Андрій Пальчевський вважає, що депутати і президент повинні знаходиться при владі обмежений термін

Як передає Politeka.net, таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця). За словами Пальчевського, він є прихильником жорстких термінів перебування при владі депутатів і президента України.

"Ви знаєте, що я прихильник жорстких термінів для президента. 5 років і не більше. Володимир Олександрович робить дуже велику помилку, кажучи, що може піти на другий термін. Не треба", - заявив Пальчевський.

На його думку, депутати теж не повинні засиджуватися на своїх місцях. Він нагадав, що в Конгресі США заміну депутатів розглядають кожні два роки.

"Чим швидше вони змінюються, тим менше обростають всякими "шкідливими водоростями", - заявив громадський діяч.

Раніше ми писали, що Андрій Пальчевський назвав головну проблему, яка заважає Україні розвиватися. На думку громадського діяча, країні дуже низький рівень розвитку науки і освіти. Для поліпшення ситуації нічого не робиться. Пальчевський підкреслив, що українцям, які отримали якісну освіту, на практиці ніде застосовувати свої знання. Тому ми спостерігаємо "витік мізків" за кордон. Цю ситуацію потрібно міняти.

Нагадаємо, що Пальчевський кинув виклик своїм недругам: "триндіть, а ми, як обіцяли, побудуємо 4 станції метро і дамо надбавки пенсіонерам".

Як повідомляла Politeka, жителі столиці розповіли, кого хочуть бачити мером Києва, новий соцопитування.

Також Politeka писала, що Пальчевський зловив владу на брехні і попередив українців про катастрофу: "Вони нас доведуть".