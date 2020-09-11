Історія з масовим блокуванням карт українців триває

Про це йдеться в новому негативному відгуку, який був опублікований на тематичному порталі Мінфін.

Він був клієнтів Приватбанку до 2014 року, і зараз знову оформив карту для виплат.

Однак, ПриватБанк заблокував його карту після зарахування зарплати.

"Два рази мені зарахували зп і картку заблокували. Просять принести довідку переселенця. У зв'язку з тим, що я з 2006 року, мені письмово відмовили в цій довідці. Попросили прийти у відділення з паспортом і кодом. Прийшов, отфоткали. Результату "нуль". На питання чому не розблокували, відповідь-Принесіть довідку", - розкрив клієнт подробиці скандалу.

За його словами, пізніше з ним зв'язалися з головного офісу ПриватБанку і попросили надати документи родичів, які володіють нерухомістю в Україні.

"Приніс Витяг на володіння квартири братом, паспорт з пропискою дружини в Києві, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини. Через 30 хвилин оператор сказав що документи перевірку не пройшли. Гроші на карті зависли, причому, зарахувати зп можуть, А я зняти їх не можу. Куди поскаржитися? Як повернути гроші? Більше ніякі документи я їм надавати не буду. Прописуватися на території України я не буду, є причини", - резюмував він у своєму негативному відгуку.

"ПриватБанк є банком, який сумлінно та точно дотримується вимог чинного законодавства України. Банк завжди готовий до співпраці, основою якої має бути повна відповідність взаємних дій законодавству України. Для можливості подальшого та коректного обслуговування, Банк, діючи в рамках діючого законодавства має отримати від вас документи для проходження ідентифікації. Додатково з вами зв'яжуться наші співробітники", - відповів на скаргу представник Державного банку в коментарях.

Нагадавши, гроші на рахунки не повертають, ПриватБанк попередив українців про неприємності: "Нам дуже шкода...".

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк блокує карти, є ризик залишитися без грошей в будь-який момент.

Також Politeka писала, що блокування зарплатних карток у Приватбанку, страшний сон українців збувається.