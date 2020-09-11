П'ять років тому в Європі вибухнув скандал через махінації по токсичності дизельних авто

Про це нагадує Politeka, посилаючись на сайт AUTO-Consulting.

Скандал, названий "дизельгейтом" і пов'язаний з концерном Volkswagen, призвів до того, що в Євросоюзі посилили норми вихлопних газів, а в Україну завезли партії автомобілів, які не вписувалися в нові стандарти.

Ситуація, на думку експертів, може повторитися і в цьому році у зв'язку з введенням в ЄС нових правил з 1 вересня, у зв'язку з якими Єврокомісія отримала право відкликати як транспортні засоби, що порушують норми про шкідливі викиди, так і сертифікати їх придатності до експлуатації.

Відтепер виконавча влада Євросоюзу має право перевіряти автомобілі на відповідність нормам шкідливих викидів у всіх країнах ЄС. Також вона може накладати штрафи на автовиробників у розмірі 30000 євро за кожен "неправильний" транспортний засіб.

Для перевірок машин на відповідність нормам комісія вже інвестувала 7 мільйонів євро на дві випробувальні лабораторії, в яких перевірятимуть як існуючі, так і нові авто.

Щоб не нарватися на штрафи, перед 1 вересня деякі автовиробники вирішили згорнути випуск моделей з прикордонними показниками шкідливих викидів. А ось ті авто, які будуть відкликані або заборонені до експлуатації на території Євросоюзу, швидше за все потраплять в Україну, в якій, в порівнянні з ЄС, норми шкідливих викидів більш ніж щадні.

Politeka повідомляла, що в Україні прийняли рішення щодо заборони на покупку дешевих б / у іномарок, які переважно ввозяться в країну з США

Раніше стало відомо, що проект постанови Кабміну пропонував ввести нову процедуру реєстрації іномарок в Україні. Так, передбачалося, що якщо у машини була колишня реєстрація іншої держави, то для її офіційного ввезення в Україну потрібно документи, що підтверджують ту першу реєстрацію. При цьому вони повинні бути переведені на українську мову в консульстві держави, з якого ввозиться авто.

Крім того, в проекті було прописано, що документ про утилізацію не міг бути підтвердженням реєстрації автомобіля. Це унеможливило б ввезення в країну б/у машин з ушкодженнями на продаж.

Йдеться про машини, які в США отримали статус «для утилізації». Ці дешеві авто часто імпортуються в нашу країну для продажу. В останні роки такі машини користуються великим попитом. По привозу в Україну їх відновлюють, проте вартість машини навіть після ремонту виходить набагато нижче, ніж старих, але не пошкоджених аналогів.

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