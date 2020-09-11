Пять лет назад в Европе разразился скандал из-за махинаций по токсичности дизельных авто
Об этом напоминает Politeka, ссылаясь на сайт AUTO-Consulting.
Скандал, названный "дизельгейтом" и связанный с концерном Volkswagen, привел к тому, что в Евросоюзе ужесточили нормы выхлопных газов, а в Украину завезли партии автомобилей, которые не вписывались в новые стандарты.
Ситуация, по мнению экспертов, может повториться и в этом году в связи с введением в ЕС новых правил с 1 сентября, в связи с которыми Еврокомиссия получила право отзывать как транспортные средства, нарушающие нормы о вредных выбросах, так и сертификаты их пригодности к эксплуатации.
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Отныне исполнительная власть Евросоюза имеет право проверять автомобили на соответствие нормам вредных выбросов во всех странах ЕС. Также она может накладывать штрафы на автопроизводителей в размере 30000 евро за каждое "неправильное" транспортное средство.
Для проверок машин на соответствие нормам комиссия уже инвестировала 7 миллионов евро на две испытательные лаборатории, в которых будут проверять как существующие, так и новые авто.
Чтобы не нарваться на штрафы, перед 1 сентября некоторые автопроизводители решили свернуть выпуск моделей с пограничными показателям вредных выбросов. А вот те авто, которые будут отозваны или запрещены к эксплуатации на территории Евросоюза, скорее всего попадут в Украину, в которой, по сравнению с ЕС, нормы вредных выбросов более чем щадящие.
Politeka сообщала, что в Украине приняли решение по запрету на покупку дешевых б/у иномарок, которые преимущественно ввозятся в страну из США
Ранее стало известно, что проект постановления Кабмина предлагал ввести новую процедуру регистрации иномарок в Украине. Так, предполагалось, что если у машины была прежняя регистрация другого государства, то для ее официального ввоза в Украину нужно документы, подтверждающие ту первую регистрацию. При этом они должны быть переведены на украинский язык в консульстве государства, из которого ввозится авто.
Кроме того, в проекте было прописано, что документ об утилизации не мог быть подтверждением регистрации автомобиля. Это сделало бы невозможным ввоз в страну б/у машин с повреждениями на продажу.
Речь идет о машинах, которые в США получили статус «для утилизации». Эти дешевые авто часто импортируются в нашу страну для продажи. В последние годы такие машины пользуются большим спросом. По привозу в Украину их восстанавливают, однако стоимость машины даже после ремонта получается намного ниже, чем подержанных, но не поврежденных аналогов.
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