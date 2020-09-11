Співачка Лариса Доліна гучно відсвяткувала 65-річчя в колі зірок

Фото зі світського заходу публікують гості в мережі.

Відзначимо, Долина вибрала для святкування свого ювілею наряд головного кольору 2020 року — плаття з струмуючого шовку синього кольору. Макіяж артистка зробив з акцентом на губи, нафарбувавши їх досить темним, майже чорним кольором.

Привітати знамениту співачку прийшли Алла Пугачова з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним, співак Олександр Буйнов, продюсер Йосип Пригожин з дружиною, співачкою Валерією, Надія Бабкіна, Нонна Гришаєва, Микола Басков і багато інших.

Відзначимо, зовнішній вигляд ювілярки викликав неоднозначну реакцію.

"Долина в готику вдарилася?", "Макіяж бабки зі склепу", "Долина фантомас", - відрегували користувачі Мережі.

Водночас інші обсипали Ларису Доліну компліментами.

"Ох, і що це за краля?!", "Ви всі прекрасні", "з ювілеєм любимо її і пісні", "Лариса Олександрівна велика жінка", - пишуть в коментарях.

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