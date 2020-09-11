Певица Лариса Долина громко отпраздновала 65-летие в кругу звезд
Фото со светского мероприятия публикуют гости в Сети.
Отметим, Долина выбрала для празднования своего юбилея наряд главного цвета 2020 года — платье из струящегося шелка синего цвета. Макияж артистка сделал с акцентом на губы, накрасив их довольно темным, почти черным цветом.
Поздравить знаменитую певицу пришли Алла Пугачева с мужем, юмористом Максимом Галкиным, певец Александр Буйнов, продюсер Иосиф Пригожин с женой, певицей Валерией, Надежда Бабкина, Нонна Гришаева, Николай Басков и многие другие.
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Отметим, внешний вид юбилярки вызвал неоднозначную реакцию.
«Долина в готику ударилась?», "Макияж бабки из склепа", "Долина фантомас", - отрегировали пользователи Сети.
В то же вреря другие осыпали Ларису Долину комплиментами.
«Охосподи, и что это за краля?!», «Вы все прекрасны», «С юбилеем💐Любим ее и песни», «Лариса Александровна великая женщина», - пишут в комментариях.
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