Певица Лариса Долина громко отпраздновала 65-летие в кругу звезд

Фото со светского мероприятия публикуют гости в Сети.

Отметим, Долина выбрала для празднования своего юбилея наряд главного цвета 2020 года — платье из струящегося шелка синего цвета. Макияж артистка сделал с акцентом на губы, накрасив их довольно темным, почти черным цветом.

Поздравить знаменитую певицу пришли Алла Пугачева с мужем, юмористом Максимом Галкиным, певец Александр Буйнов, продюсер Иосиф Пригожин с женой, певицей Валерией, Надежда Бабкина, Нонна Гришаева, Николай Басков и многие другие.

Отметим, внешний вид юбилярки вызвал неоднозначную реакцию.

«Долина в готику ударилась?», "Макияж бабки из склепа", "Долина фантомас", - отрегировали пользователи Сети.

В то же вреря другие осыпали Ларису Долину комплиментами.

«Охосподи, и что это за краля?!», «Вы все прекрасны», «С юбилеем💐Любим ее и песни», «Лариса Александровна великая женщина», - пишут в комментариях.

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