Україна стоїть на порозі нового грандіозного карантину через погіршення епідемічної ситуації

Про це пише Обозреватель.

Топ-чиновники зараз обговорюють введення нових жорстких обмежень і, як стверджують інсайдери, на рівні президента і прем'єра рішення вже давно прийняли: ситуацію з тотальними заборонами і закриттям бізнесу повторювати не будуть.

"Ми будемо рівнятися в будь-якому випадку на досвід Європейського Союзу і рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але і тут настрої змінилися. Якщо раніше нам наводили приклад Італії, якій вдалося зупинити спалах, то зараз говорять вже про Швецію, де локдауну не було", – підкреслює обізнане джерело.

Однак, як стверджують медики, лікарні в багатьох регіонах заповнені більше ніж наполовину, на госпіталізацію потрапляють пацієнти із середніми і важкими випадками. І фахівці не виключають, що Україна може повторити сценарій березня, який спостерігався в країнах ЄС.

"За попередньою оцінкою ми бачимо, що пік буде приблизно через півтора місяці. Поки це дуже попередньо. Але там зараз різні цифри називають, і деякі дійсно лякають. Поки консолідоване рішення звучить так: навіщо закривати всю країну, якщо на заході України зростає кількість хворих, а, наприклад, на півдні – навпаки", – пояснюють інсайдери в Кабінеті Міністрів.

Не виключено, що наприкінці вересня уряд може закрити всі навчальні заклади. Поки що на самоізоляцію йдуть класи, де були зафіксовані нові випадки зараження.

Екс-глава Мінфіну Оксана Маркарова попереджає, що навіть без карантину національна економіка до кінця року може впасти на 8-10%.

На середину осені українські епідеміологи прогнозують до 3,5 тисяч заражених на добу, а відсоток летальності повинен залишитися на колишньому рівні – 2%.

А погіршити ситуацію може епідемія грипу, при якій в країні фіксують до 5-7 млн заражених.

"Якщо у грипа буде пандемічний потенціал – буде невесело. У хворих може проявлятися і вірус грипу, які будуть посилювати один одного. За сезон грипу та ГРВІ у нас хворіє десь 5-7 млн населення. За тиждень кількість хворих становить близько 200 тис. З вірусом в жовтні-листопаді у нас буде те ж саме. І якщо лікарні не будуть справлятися з кількістю госпіталізованих – влада може спробувати знову закрити країну на карантин", – розповів у коментарі журналістам колишній санлікар України Святослав Протас.

Підсумовуючи, провідні експерти додали, що новий тотальний карантин буде катастрофою для України.

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