Украина стоит на пороге нового грандиозного карантина из-за ухудшения эпидемической ситуации

Об этом пишет Обозреватель.

Топ-чиновники сейчас обсуждают введение новых жестких ограничений и, как утверждают инсайдеры, на уровне президента и премьера решение уже давно приняли: ситуацию с тотальными запретами и закрытием бизнеса повторять не будут.

"Мы будем равняться в любом случае на опыт Европейского Союза и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Но и тут настроения поменялись. Если раньше нам приводили пример Италии, которой удалось остановить вспышку, то сейчас говорят уже о Швеции, где локдауна не было", – подчеркивает осведомленный источник.

Однако, как утверждают медики, больницы во многих регионах заполнены больше чем наполовину, на госпитализацию попадают пациенты со средними и тяжелыми случаями. И специалисты не исключают, что Украина может повторить сценарий марта, который наблюдался в странах ЕС.

"По предварительной оценке мы видим, что пик будет примерно через полтора месяца. Пока это очень предварительно. Но там сейчас разные цифры называют, и некоторые действительно устрашают. Пока консолидированное решение звучит так: зачем закрывать всю страну, если на западе Украины растет число заболевших, а, например, на юге – наоборот", – объясняют инсайдеры в Кабинете министров.

Не исключено, что в конце сентября правительство может закрыть все учебные заведения. Пока что на самоизоляцию уходят классы, где были зафиксированы новые случаи заражения.

Экс-глава Минфина Оксана Маркарова предупреждает, что даже без карантина национальная экономика до конца года может рухнуть на 8-10%.

На середину осени украинские эпидемиологи прогнозируют до 3,5 тысяч зараженных в сутки, а процент летальности должен остаться на прежнем уровне – 2%.

А усугубить ситуацию может эпидемия гриппа, при которой в стране фиксируют до 5-7 млн зараженных.

"Если у гриппа будет пандемический потенциал – будет невесело. У больных может проявляться и вирус гриппа, которые будут усиливать друг друга. За сезон гриппа и ОРВИ у нас болеет где-то 5-7 млн населения. За неделю количество больных составляет около 200 тыс. Это волнообразный процесс. С вирусом в октябре-ноябре у нас будет то же самое. И если больницы не будут справляться с количеством госпитализированных – власть может попытаться опять закрыть страну на карантин", – рассказал в комментарии журналистам бывший санврач Украины Святослав Протас.

Подытоживая, ведущие эксперты добавили, что новый тотальный карантин будет катастрофой для Украины.

Напомним, не хватает коек, врачи массово болеют: в больнице Киева рассказали о катастрофе с китайским вирусом.

Как сообщала Politeka, могут посадить на три года: в украинских школах вводят суровое наказание за несоблюдение карантина.

Также Politeka писала, что жители Одесчины попали в "красную" зону и рассказали о происходящем, фото.