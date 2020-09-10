Це непоправна втрата для кінематографа

Стало відомо про смерть актриси, яка грала в популярних фільмах і серіалах

Про смерть чудової актриси Дайани Рігг стало відомо в четвер, 10 вересня, пише Politeka.net. Зірці було 82 роки.

За інформацією ЗМІ, акторка померла вранці, в цей час перебуваючи зі своєю сім'єю. Родичі попросили усамітнення в цей важкий час.

Зірка запам'яталася глядачеві по фільму про агента 007. Героїня Дайани, Трейсі, стала єдиною жінкою, на якій одружився Джеймс Бонд. Йдеться про картину 1969 року «На секретній службі Її Величності».

Також вона з'явилася в серіалі "Ігри престолів" (2013-2017) в ролі Оленни Тірелл, і в серіалі "Месники" (1960-х) - Емми Піл.

Дайана Ригг знакома нам по роли леди Оленны Тирелл. Можете не верить, но в молодости она успела побывать девушкой Бонда в фильме "На секретной службе Её Величества" Gepostet von Удивительный мир am Donnerstag, 25. April 2019

Варто відзначити, що Дайан Рігг народилася в простій британській родині інженера-залізничника.

Дівчинка зацікавилася театром в 12 років, після того, як батьки взяли її на постановку «Генріх VIII». Вже на наступний рік Рігг сама вийшла на сцену в ролі Золотоволоски.

Артистка багато років грала в театрі, а далі її стали запрошувати на зйомки.

На рахунку актриси безліч премій: BAFTA TV, Золотий глобус, Еммі та інших.

Ушла из жизни Дайана Ригг, исполнительница роли бесподобной Оленны Тирелл в «Игре престолов». Gepostet von more.tv am Donnerstag, 10. September 2020

Нагадаємо, зірка "Гри престолів" Індіра Варма розповіла про своє захворювання. Виявляється, актриса заразилася китайським вірусом.

Хвороба прикувала актрису до ліжка.

Артистка працювала над постановкою "Чайка" за п'єсою Антона Чехова, проте після новин про її хворобу репетиції були припинені.

Раніше повідомлялося, що актор "Гри престолів" Кіт Харінгтон обстриг свою розкішну шевелюру, за яку його любили мільйони прихильниць по всьому світу. На фото артист виглядав майже лисим.

Нагадавши, з'явилися подробиці про захворювання зірок "Гри престолів" та інших знаменитостей, які хворіють коронавірусом.

Як повідомляла Politeka, хвороба зірки Гри престолів: як вірус змінив улюбленця мільйонів.

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