Это невосполнимая утрата для кинематографа

Стало известно о смерти актрисы, которая играла в популярных фильмах и сериалах

О смерти замечательной актрисы Дайаны Ригг стало известно в четверг, 10 сентября, пишет Politeka.net. Звезде было 82 года.

По информации СМИ, артистка умерла утром, в это время находясь со своей семьей. Родственники попросили уединения в это трудное время.

Звезда запомнилась зрителю по фильму об агенте 007. Героиня Дайаны, Трейси, стала единственной женщиной, на которой женился Джеймс Бонд. Речь идет о картине 1969 года «На секретной службе Ее Величества».

Также она появилась в сериале "Игры престолов" (2013-2017) в роли Оленны Тирелл, и в сериале "Мстители" (1960-х) - Эммы Пил.

Дайана Ригг знакома нам по роли леди Оленны Тирелл. Можете не верить, но в молодости она успела побывать девушкой Бонда в фильме "На секретной службе Её Величества" Gepostet von Удивительный мир am Donnerstag, 25. April 2019

Стоит отметить, что Дайан Ригг родилась в простой британской семье инженера-железнодорожника.

Девочка заинтересовалась театром в 12 лет, после того, как родители взяли ее на постановку «Генрих VIII». Уже на следующий год Ригг сама вышла на сцену в роли Златовласки.

Артистка много лет играла в театре, а далее ее стали приглашать на съемки.

На счету актрисы множество премий: BAFTA TV, Золотой глобус, Эмми и других.

Ушла из жизни Дайана Ригг, исполнительница роли бесподобной Оленны Тирелл в «Игре престолов». Gepostet von more.tv am Donnerstag, 10. September 2020

Напомним, звезда "Игры престолов" Индира Варма рассказала о своем заболевани. Оказывается, актриса заразилась китайским вирусом.

Болезнь приковала актрису к постели.

Артистка работала над постановкой «Чайка» по пьесе Антона Чехова, однако после новостей о ее болезни репетиции были приостановлены.

Ранее сообщалось, что актер "Игры престолов" Кит Харингтон обстриг свою роскошную шевелюру, за которую его любили миллионы поклонниц по всему миру. На фото артист выглядел почти лысым.

Напомним, появились подробности о заболевании звезд "Игры престолов" и других знаменитостях, которые болеют коронавирусом.

Как сообщала Politeka, болезнь звезды Игры престолов: как вирус изменил любимца миллионов.

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