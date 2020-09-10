Відома російська співачка Крістіна Орбакайте здивувала фанатів зміненим обличчям

Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

На короткому відео, розміщеному зіркою, Крістіна стоїть на дерев'яному помості на березі моря, у співачки - розпущене волосся і сонцезахисні окуляри.

Сильний вітер смикає легку блузку знаменитості, дівчина загадково посміхається.

"Яке небо блакитне..."️️💙", – підписала відеоролик Орбакайте.

Фанатам сподобався новий пост виконавиці, вони засипали її захопленими компліментами.

"Красива і дуже мила!!! Гарного дня, вам Крістіна !!!!💐 💐 💐 Красуня ♥ ♥ ️ любимка Моя🙌 💐", - написали шанувальники.

Однак, знайшлися і ті, кторие звернули увагу на обличчя Христини, припустивши, що вона здорово поправилася за останній час.

"Мені одній здається що Крістіна поправилася на обличчя це з голодухи підпухла це добре чи погано?",- написали вони.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 9 вер 2020 о 9:37 PDT

Politeka писала про те, що Крістіна Орбакайте показала, як її дочка пішла в школу на 1 вересня. 49-річна дочка Алли Пугачової вже багато років живе на дві країни. І хоча її чоловік Михайло Земцов неодноразово пропонував їй остаточно переїхати в США, вона поки так на це і не зважилася. Проте її молодша дочка Клавдія народилася саме в Майамі.

У своєму Instagram Орбакайте показала, як дівчинка пішла в третій клас. На новому фото радісна Клавдія позує посеред вулиці в короткій чорній спідниці, білій сорочці і високих чорних гольфах. Дівчинка закинула рюкзак за плече і з посмішкою дивиться в камеру.

"Всіх з Днем знань!! А нам пора в третій клас", - підписала кадр Орбакайте.

Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте захопили видом на маловідомому фото. Знімок з'явився в "Instagram" на фан-сторінці, присвяченій Примадонні.

На архівній фотографії зіркові мати і дочка позують зі схожими пишними зачісками, в чорних нарядах. І навіть колір помади у них схожий. При цьому Орбакайте доповнила образ сережками-хрестами, а Пугачова масивними золотими ланцюгами.

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