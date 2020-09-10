Відома українська співачка Ані Лорак отримала перемогу в номінації "найстильніша співачка" на думку журналу MODA topical
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку одного з фан-клубів виконавиці в Instagram.
"@anilorak отримала перемогу в номінації "найстильніша співачка" на думку журналу @modatopical . 😍 😘Вітаю! 😍 😉 Найстильніша наша Зірочка! 😍 Ікона стилю!",- сказано в повідомленні групи.
На відео Ані Лорак у стильному брючному білому костюмі піднімається на сцену, де їй вручають заслужену нагороду. Шанувальники звернули увагу на високі підбори виконавиці, через які Кароліні доводиться пересуватися по сцені дуже обережно.
Волога і зухвала: російська Кардашьян виставила напоказ свої багатства в мікро-бікіні
Дан Балан забув про Тіну Кароль в обіймах королеви краси: "Поїхали разом"
Якими виросли і як зараз виглядають діти з серіалів "Моя прекрасна няня" і "Татусеві дочки": "Така була шевелюра!"
Наташа Корольова влаштувала дикі танці на вулиці, заткнувши за пояс молодих артисток: Тарзану точно сподобається
Деякі дивуються таким вибором, інші виправдовують зірку тим, що подібна висота каблука була обрана співачкою з тим, щоб здаватися вище.
"Навіщо одягати такі підбори, щоб ледве пересуватися самостійно? щоб бути вище, це ж логічно вона якщо і рубище одягне все одно буде привабливою...тут секрет в тому, як вона себе подає.....👍😍😍😍🔥❤️ 😍😍😍💗🔥🌷👍 В штанях, як дура😗 @serkurdenkov навіщо ж жінку так грубо ображати! Хоча, я згодна, що для цієї премії, безумовно, потрібно було б сукню одягнути! Їй дуже йдуть сукні і у неї їх, напевно, тисячі😍", – пишуть фанати.
Переглянути цю публікацію в Instagram
Politeka писала, що Ані Лорак блиснула в ефектному вбранні на світському заході і отримала престижну премію. У вівторок, 8 вересня, в Москві пройшла церемонія вручення 12-ї щорічної премії журналу Moda Topical Style Awards 2020.
На церемонії, яка проходила в банкетному залі "Тріумф", були присутні Ані Лорак, Зара, Філіп Кіркоров, Ксенія Бородіна, dava, подружжя Юлія Ковальчук та Олексій Чумаков та інші.
Співачка Ані Лорак вибрали для виходу в світ безпрограшну класику. Вона з'явилася в світлому брючному костюмі з білою майкою і чорних босоніжках на шпильці. Світлі тони тільки підкреслили її засмагу після відпустки і пишні форми. Образ Кароліна доповнила Кольє.
Ані Лорак неприємно здивувала змінами в зовнішності. На своїй сторінці в Instagram співачка похвалилася отриманням премії «найстильніша співачка» від журналу Moda Topical Style Awards 2020. Співачка Ані Лорак вибрали для виходу в світ класику. Вона з'явилася на вечірці, де вручали нагороди, в світлому брючному костюмі з білою майкою і чорних босоніжках на шпильці. Світлі тони тільки підкреслили її засмагу після відпустки і пишні форми. Образ Кароліна доповнила Кольє.
Розповнілий Ані Лорак вразила виглядом без фотошопу після відпустки: "навіщо приховувати було?"
Ані Лорак зробила акцент на пишний бюст і ефектно вип'ятила інші достоїнства: "Клеопатра".
Лорак, Каменських, Брежнєва, Пугачова та інші зірки вразили видом без косметики і фотошопу: несподівані фото.