Відома українська співачка Ані Лорак отримала перемогу в номінації "найстильніша співачка" на думку журналу MODA topical

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку одного з фан-клубів виконавиці в Instagram.

"@anilorak отримала перемогу в номінації "найстильніша співачка" на думку журналу @modatopical . 😍 😘Вітаю! 😍 😉 Найстильніша наша Зірочка! 😍 Ікона стилю!",- сказано в повідомленні групи.

На відео Ані Лорак у стильному брючному білому костюмі піднімається на сцену, де їй вручають заслужену нагороду. Шанувальники звернули увагу на високі підбори виконавиці, через які Кароліні доводиться пересуватися по сцені дуже обережно.

Деякі дивуються таким вибором, інші виправдовують зірку тим, що подібна висота каблука була обрана співачкою з тим, щоб здаватися вище.

"Навіщо одягати такі підбори, щоб ледве пересуватися самостійно? щоб бути вище, це ж логічно вона якщо і рубище одягне все одно буде привабливою...тут секрет в тому, як вона себе подає.....👍😍😍😍🔥❤️ 😍😍😍💗🔥🌷👍 В штанях, як дура😗 @serkurdenkov навіщо ж жінку так грубо ображати! Хоча, я згодна, що для цієї премії, безумовно, потрібно було б сукню одягнути! Їй дуже йдуть сукні і у неї їх, напевно, тисячі😍", – пишуть фанати.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ani Lorak_is my_life❤ (@anilorak_is_my_life) 8 вер 2020 о 9:27 PDT

Politeka писала, що Ані Лорак блиснула в ефектному вбранні на світському заході і отримала престижну премію. У вівторок, 8 вересня, в Москві пройшла церемонія вручення 12-ї щорічної премії журналу Moda Topical Style Awards 2020.

На церемонії, яка проходила в банкетному залі "Тріумф", були присутні Ані Лорак, Зара, Філіп Кіркоров, Ксенія Бородіна, dava, подружжя Юлія Ковальчук та Олексій Чумаков та інші.

Співачка Ані Лорак вибрали для виходу в світ безпрограшну класику. Вона з'явилася в світлому брючному костюмі з білою майкою і чорних босоніжках на шпильці. Світлі тони тільки підкреслили її засмагу після відпустки і пишні форми. Образ Кароліна доповнила Кольє.

Ані Лорак неприємно здивувала змінами в зовнішності. На своїй сторінці в Instagram співачка похвалилася отриманням премії «найстильніша співачка» від журналу Moda Topical Style Awards 2020. Співачка Ані Лорак вибрали для виходу в світ класику. Вона з'явилася на вечірці, де вручали нагороди, в світлому брючному костюмі з білою майкою і чорних босоніжках на шпильці. Світлі тони тільки підкреслили її засмагу після відпустки і пишні форми. Образ Кароліна доповнила Кольє.

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