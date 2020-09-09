Британська модель Демі Роуз похвалилася розкішною фігурою в напівпрозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Прокидайтеся ось так", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Роуз спершу лежить на ліжку в пікантному вбранні, ефектно поглядаючи в кадр.

А на іншому знімку знаменитість позує вже стоячи, демонструючи пружні форми в крихітному напівпрозорому вбранні. Однак шанувальників красуня позбавила можливості що-небудь сказати, поділившись кадрами в Сторіс.

До цього ми писали, що відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян", здивувала відвертими знімками.

Кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.

Цього разу модель продемонструвала відвертий купальник з "тропічним забарвленням", який покликаний зробити фігуру візуально ідеальною і пропорційною. І зрозуміло, Демі – найкращий приклад, що так воно і вийшло.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер.