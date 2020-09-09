Бразильська модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, похвалилася розкішною фігурою в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованому кадрі Кортез позує в практично Невидимій білизні, ефектно зігнувшись на камеру. Модель позує на ліжку, знімаючи себе в дзеркало. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Мама мія», «розкішні вигини», «ось це у тебе принади – будь позаздрить», «Беліссімо», "це просто фантастика", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що з кожним новим знімком шанувальники переконуються: зірка напевно абсолютно не боїться постати у відвертих нарядах перед численними користувачами мережі. Так вийшло і з черговим гарячим кадром. На цей раз зірка показала фоловерам, як потрібно розслаблятися по-справжньому: вона лежить на білому піску, виставивши свої знамениті форми на загальний огляд, вимазавши їх в піску. Власне, видно на знімку тільки пишну п'яту точку Сьюзі, одягнену в яскраве бікіні.

Сонячні промені і умиротворене обличчя красуні-моделі вразили передплатників своєю жвавістю і релаксом.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць без штанів влаштувала пустощі перед камерою.

Як Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць втратила найтонші трусики між апетитними "булочками".

Також Politeka повідомляла, що господиня легендарних сідниць вразила розпусним виглядом у "Невидимій" білизні.