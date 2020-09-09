Зірка Студії "Квартал 95" Олена Кравець поділилася свіжим фото після одужання від китайського вірусу

Не так давно популярна українська гумористка змусила шанувальників похвилюватися, заразившись небезпечним китайським вірусом, який вирує в усьому світі та Україні. Однак, пізніше Кравець оголосила, що отримала негативний тест і поборола хворобу.

Зірка вже повернулася до роботи і напередодні провела традиційний для себе вечір читань. Вона поділилася свіжою фотографією з заходу в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На чорно-білому знімку Кравець позує в строгому костюмі з чорного піджака і світлих штанів. Вона сидить, явно спостерігаючи за тим, що відбувається на сцені, і досить посміхається. Дивлячись на фото важко повірити в те, що ще зовсім недавно артистка перенесла важку хворобу.

"Моє вчора в цю ж хвилину було таким", - підписала фото актриса.

Її шанувальники тут же почали коментувати знімок.

"Найкрасивіша", "Ой, Олена, Олена! Яке ж красиве фото! Тому що на ньому ви", "поверніть старий квартал", "шикарне фото, і красива посмішка", "бачу в очах якусь печаль", "спасибі величезне за вчорашній вечір все було море емоцій і вражень. Хочеться частіше такого", "Приголомшлива", - пишуть люди.

Раніше Кравець розповіла про перенесення зйомок через свою хворобу.

"Вам, можливо, здається, що ми перенесли зйомки Вечірнього кварталу до нас додому, але це не так... За два дні до зйомок виявилося, що мою сім'ю не оминув вірус, і мене особисто.. Я була змушена пропустити зйомку...",- розповіла Олена Кравець.

Актриса також додала, що не встигла заразити своїх колег по знімальному цеху китайським вірусом, тому зйомки відбулися.

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