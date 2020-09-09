Ціни зросли на кілька відсотків

Державна служба статистики оприлюднила дані, які стосуються цін в Україні в серпні, пише Politeka.net. Так, стало відомо, що на продукти харчування та безалкогольні напої ціни знизилися на 1,5%. Також вартість одягу та взуття стала меншою на 3%.

Однак при цьому злетіли ціни на ЖК-послуги. Відзначається, що люди стали більше платити на 5,7%. Крім того, підвищилася вартість послуг охорони здоров'я - на 0,9%, та на освіту - 0,1%.

Якщо порівнювати з серпнем минулого року, то споживчі ціни зросли на 2,5%.

У січні-серпні інфляція склала 1,2%, у 2019 році вона становила 4,1%, у 2018 - 9,8%, у 2017 - 13,7%, 2016 - 12,4%, 2015 - 43,3%.

Раніше ми писали, що нардеп Людмила Буймістер розповіла, чи планують в Україні списувати "карантинні" борги населення за комуналку.

За її словами, борги побутових споживачів за комуналку, які під час карантину зросли до 45 млрд, списувати не планують.

При цьому в Держстаті відзначають, що українці перед опалювальним сезоном скорочують борги по комуналці. Наприклад, у липні українці заплатили за ЖКГ-послуги 9,3 млрд гривень, а це на 19,5% більше, ніж було нараховано.

Раніше повідомлялося, що українці платитимуть за блакитне паливо за новими тарифами. Про це повідомила прес-служба Нафтогазу.

Для побутових споживачів доступні два тарифи - "місячний" і "річний". У першому ціна за газ змінюється щомісяця, залежно від коливань ціни на ринку, а в другому - ціна і розрахунковий обсяг споживання газу фіксується при укладенні договору.

Нагадаємо, що після підвищення тарифів українцям посилили і правила отримання субсидій

Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, ціни в платіжках за газ доб'ють українців

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