Відома українська співачка Надія Мейхер показала найсолодші місця в шкірі

Артистка виставила напоказ неймовірну фігуру в шкіряному вбранні, пише Politeka.net. Зірка часто демонструє форми в провокаційному одязі, але такою фігурою не гріх і похвалитися.

Так, зірка опублікувала фото зі своїм партнером по шоу "Танці з зірками", Кирилом Васюком. Зірка позувала в обтягуючому чорному топі з грайливими зав'язками посередині. З-під сміливого вбрання стирчала кокетлива сіточка з довгими рукавами.

Також зірка була в чорних міні-шортах з заклепками і красивих панчохах. Наряд підкреслив неймовірні вигини і оголив красиві частини тіла.

"Дуже подобається це фото... На ньому я бачу єднання, пристрасть до спільної справи... Готовність йти удвох до кінця всупереч і незважаючи. Готовність багато працювати, заповнюючи кожен танець різними емоціями, щоб залишити яскравий слід у серці кожного з Вас♥ ️ ♥️♥ ️ ♥ ️ Люблю!",- написала Мейхер.

За годину пост зібрав майже 6000 лайків і багато коментарів:

"Крута пара", " Супер!", "Шикарна... 💃 🏻 ", "Взагалі бомба💣💣💣💣💣💣👍👍👍👍👍", "таке фото не може не подобається!!!! Красунчики!!! Надя - неймовірна красуня!!! 🔥 🔥 🔥 ", "Яка ви красива, неймовірно просто", "згадали вбрання групи ВІА Гра ? Я точно адже я просто обожнюю пісні групи . Надійка ви просто вогонь💥 🔥❤️💋", "круті👍, сексуальні 😍 - взагалі кращі!😘 ", "Супер танцюєте, Розумнички, так тримати"," Однозначно найкраща, які б не були оцінки 💞така сила, краса, Надійка ми за тебе 💖", " справжня ВІА-ГРА 🔥🔥🔥💋💋💋👍👍👍🌹🌹🌹".

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