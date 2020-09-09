Осінь не поспішає вступати в свої права

Осінь продовжить радувати українців теплом і відсутністю опадів

Про те, яка погода чекає країну в четвер, 10 вересня, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Так, зазначається, що українців чекає мінлива хмарність, тепло і південно-західний вітер з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. При цьому опадів у четвер не очікується.

Вдень на заході температура підніметься до + 24 градусів. Вночі градусники термометрів в регіоні покажуть від + 8 до +11 градусів. У північних і центральних областях вдень температура триматиметься на позначках в +25 ... +27 градусів, а вночі – в районі +11 градусів.

На Сході та Півдні країни буде традиційно тепліше. Там місцями очікується до + 28 градусів, а вночі – від +11 до +15.

У прибережних районах температура складе від +23 до +28 градусів, вночі – до +17. Прохолодніше всього буде в Карпатах, де вдень повітря прогріється тільки до +14...+19 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +5 ... +10 градусів.

У Києві в четвер також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до + 25...+27 градусів, а вночі температура опуститься до +11 ... +13 градусів.

За словами синоптиків, осінь цього року настане згідно з графіком. Тому в українців є хороша можливість насолодитися літньою погодою. Вже 11 вересня очікується різке похолодання по всій території України.

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