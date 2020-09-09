На курс гривні в Україні вплинув початок виборчої кампанії напередодні місцевих виборів

9 вересня як на міжбанку, так і на готівковому ринку спостерігається помітне падіння гривні. Про те, як з цим пов'язана політика, розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, повідомляє Delo.ua.

Він розповів, що офіційний старт передвиборчої кампанії помітно позначився на курсі української валюти. Крім того, учасники міжбанківського ринку орієнтуються на минуле у вівторок розміщення ОВДП, яке підтвердило низький попит на держоблігації за пропонованими ставками. Так, середньозважена прибутковість 1-річних ОВДП склала 9,28%, а по 3-річних паперах — 10,46%. Мінфін залучив до бюджету всього 986,5 млн гривень, що навіть менше результатів попереднього аукціону, проведеного 1 вересня.

«У той же час, на вторинному ринку пропоновані папери можна купити з більш високою прибутковістю», - зазначив Шевчишин.

Водночас він зазначив, що рекордне збільшення золотовалютних резервів України за підсумками серпня цього року, коли вони зросли до 29,05 млрд.доларів, стало сприятливою новиною для ринку.

Шевчишин також зазначив, що ще одним позитивним фактором для курсу гривні стане обвал цін на нафту на світових ринках. Це зробить її дешевшою для України.

Аналітик також розповів, якого курсу варто чекати українцям найближчим часом.

"Ймовірно, в найближчій перспективі гривня буде коливатися на позначках 27,7-27,9 гривні за долар", - заявив він.

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