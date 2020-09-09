Відомий український телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров у новому випуску програми "Світ навиворіт" здивує демонстрацією незвичайної китайської традиції

Про те, що чекає глядачів в ефірі шоу вже 9 вересня, повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу телеканалу «1+1».

Так, в новому випуску Комаров і його колега Олександр Дмитрієв продовжать подорож по Китаю. Вони відвідають незвичайну школу бойових мистецтв і побувають в гостях у стародавнього племені Мяо.

У школі бойових мистецтв Комарову належить зіткнутися з унікальним видом спорту, що нагадує суміш кунг-фу, реслінгу і кориди. Тут китайські тореадори б'ються з биками голими руками. Судячи з опублікованих кадрів, битися зі звіром на арені належить і самому ведучому.

У свою чергу, плем'я Мяо здивувало українців дивною давньою традицією: його представники носять на голові роги биків і перуки з волосся померлих предків.

"Носити волосся предків-давня традиція Мяо. Волосся є головною цінністю всього роду. Кожна жінка збирає своє волосся в перуку, яку потім передає доньці - і так відбувається з покоління в покоління", - розповів Комаров.

Ведучому і самому належить продемонструвати єднання з племенем, надягнувши перуку, а також здивувати його представників традиційним українським блюдом, якого вони раніше ніколи не пробували.

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