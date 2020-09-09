На сцені та в звичайному житті — різні люди

Шанувальники звикли бачити своїх кумирів у всій красі: з ефектними зачісками, макіяжем і в сліпучих нарядах. Але багато зірок не соромляться показати і себе справжніх – зі зморшками, прищиками, темними колами під очима і слідами від пластики

Politeka.net зібрала несподівані фото знаменитостей без косметики, фотошопу та інших прикрас.

71-річна Алла Пугачова зовсім не соромиться показувати себе без макіяжу. Косметологи і пластичні хірурги і так достатньо попрацювали над обличчям Примадонни, тепер і без косметики вона виглядає молодше своїх років.

Анну Седокову без макіяжу не впізнати. За допомогою косметики співачка зазвичай вміло змінює форму очей і носа, тому з чистим обличчям вона виглядає зовсім інакше.

Ані Лорак без косметики виглядає дуже молодо і свіжо, так на її обличчі майже непомітно, що співачка переборщила з уколами краси.

Знімки колишньої солістки "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої без макіяжу викликали фурор в мережі - на них підопічна Потапа виглядає зовсім як дитина.

Віра Брежнєва спокійно ставиться до своєї зовнішності і може показати себе без жодних прикрас.

Насті Каменських взагалі не потрібно переживати. 33-річна співачка виглядає просто ідеально, тому сміливо постить селфі та інші знімки без макіяжу.

Ольга Сумська теж не боїться продемонструвати себе без фільтрів і косметики.

Нагадавши, засмагла Ані Лорак розкрила піджак і прикувала погляди до пишних форм.

Як писала Politeka, гаряча Каменських звела з розуму розкішним декольте до пояса: "на Дженніфер Лопес схожа".

Також Politeka писала, що невістка Пугачової в зухвалому міні зганьбилася на весіллі: "і цю на сцену, а ще три малолітки на підході".