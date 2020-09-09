Шанувальники звикли бачити своїх кумирів у всій красі: з ефектними зачісками, макіяжем і в сліпучих нарядах. Але багато зірок не соромляться показати і себе справжніх – зі зморшками, прищиками, темними колами під очима і слідами від пластики
Politeka.net зібрала несподівані фото знаменитостей без косметики, фотошопу та інших прикрас.
71-річна Алла Пугачова зовсім не соромиться показувати себе без макіяжу. Косметологи і пластичні хірурги і так достатньо попрацювали над обличчям Примадонни, тепер і без косметики вона виглядає молодше своїх років.
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Анну Седокову без макіяжу не впізнати. За допомогою косметики співачка зазвичай вміло змінює форму очей і носа, тому з чистим обличчям вона виглядає зовсім інакше.
Ані Лорак без косметики виглядає дуже молодо і свіжо, так на її обличчі майже непомітно, що співачка переборщила з уколами краси.
Знімки колишньої солістки "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої без макіяжу викликали фурор в мережі - на них підопічна Потапа виглядає зовсім як дитина.
Віра Брежнєва спокійно ставиться до своєї зовнішності і може показати себе без жодних прикрас.
Насті Каменських взагалі не потрібно переживати. 33-річна співачка виглядає просто ідеально, тому сміливо постить селфі та інші знімки без макіяжу.
Ольга Сумська теж не боїться продемонструвати себе без фільтрів і косметики.
Нагадавши, засмагла Ані Лорак розкрила піджак і прикувала погляди до пишних форм.
Як писала Politeka, гаряча Каменських звела з розуму розкішним декольте до пояса: "на Дженніфер Лопес схожа".
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