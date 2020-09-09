Стало відомо, чи планують в Україні списувати "карантинні" борги населення за комуналку

Про це заявила нардеп Людмила Буймістер, передає Ubr.

За її словами, борги побутових споживачів за комуналку, які під час карантину зросли до 45 млрд, списувати не планують.

“Цього року в принципі ситуація нестандартна через вірус і те рішення, яке було прийнято урядом, щоб дозволити людям не платити за комунальні послуги. Точніше, це була опція не накладати штрафні санкції на побутових споживачів за несплату і заборонити їхнє відключення. Але це призвело до того, що багато споживачів подумали, що це означає, що за комунальні послуги можна не платити", - підкреслила народний депутат.

Буймістер додала, що незважаючи на високу заборгованість, постачальники послуг нічого зробити з боржниками не можуть.

"Ця проблема буде наростати. Тут необхідні якісь системні рішення, але всі вони болючі. Адже навіть після закінчення карантину-ці борги "приросли" - і що з ними робити? Їх потрібно повертати. Населенню ж не буде списуватися ця заборгованість", - продовжила вона і додала, що українці самі проти, щоб боржникам несправедливо списували борги по ЖКГ.

"Одні оплачували, а інші-ні. Значить, або всі повинні оплачувати, або ніхто. Або ми повинні дарувати енергоносії народу України і говорити, що вони повинні бути безкоштовними. Всі повинні відповідально розраховуватися за комунальні послуги", - резюмувала парламентарій у спілкуванні з журналістами.

У Держстаті, в свою чергу, стверджують, що українці перед опалювальним сезоном скорочують борги по комуналці. Так, у липні українці заплатили за ЖКГ-послуги 9,3 млрд гривень, а це на 19,5% більше, ніж було нараховано.

При цьому заборгованість українців за спожиту комуналку становить 55,8 млрд грн, що на 2,1 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (57,9 млрд грн).

Договори про реструктуризацію боргів, як розповідають у прес-службі Держстату, уклали 4,6 тисяч осіб і вже було внесено 21,5 млн гривень платежів.

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