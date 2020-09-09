Українці продовжують скаржитися на ПриватБанк, який затягує повернення особистих коштів

Про це йдеться у відгуках, які з'явилися на тематичному порталі Мінфін.

За словами клієнтки, вона не може домогтися від ПриватБанку повернення грошей ще з березня 2020 року.

"14 березня купила два квитки на сайті Приват24. Рейс скасували, оформила заявку на повернення коштів. І пішло-поїхало... спочатку написали Повернення протягом 2-3х днів, потім 60, потім 90 днів... 11 серпня прийшло повідомлення, що знову протягом 2-5 днів заявка буде розглянута, але до цього дня тиша. Сума не маленька, лаятися не хочеться, але мабуть доведеться ... порадьте, куди подавати скаргу?",- запитала вона поради У інших українців.

"Взяли питання в роботу. Додатково повідомимо результат", - лаконічно відреагував на скаргу представник банку.

Інший клієнт розповів, що через ПриватБанк купував залізничні квитки, але через обставини йому довелося оформити повернення за сім днів до відправлення поїзда.

Однак, повернення коштів не відбулося, і з ПриватБанку з ним ніхто не зв'язувався.

"На шостий день після оформлення повернення коштів додзвонився до оператора... У підсумку після довгих танців з бубнами оператор видав інформацію про те, що цей квиток можна повернути тільки в касі ж/д. Карл! За добу до відбуття поїзда, я про це дізнаюся. Відповідно, ні про яке 100%-е повернення коштів не може вже йти мова, тому як я поки доберуся до вокзалу, буде вже менше доби, відповідно, якщо і мені і повернуть гроші за квиток, то тільки половину в кращому випадку", - поскаржився інший клієнт.

"Нам шкода, що у вас склалося таке враження про наш банк... Повернення квитка після відправлення поїзда здійснюється в касі залізничного вокзалу. Після відправлення поїзда, але не більше ніж через годину після його відправлення, виплачується 10 відсотків вартості квитка і плацкарти. Пізніше 1 години після відправлення поїзда, на який оформлено проїзний документ, повернення платежів не проводиться. У всіх випадках не повертається комісійний збір Укрзалізниці за оформлення квитка та комісія банку",- відреагував на іншу скаргу співробітник банку.

Нагадавши, у Приватбанку почали блокування карт, грошей не зняти навіть через касу.

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