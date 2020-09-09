Українці не згодні з посиленням обмежувальних заходів на тлі пандемії китайського вірусу

Про це пише регіональне видання МБ.

У Чернівцях, які офіційно перебувають у червоній зоні карантину, під стінами ОДА спалахнув бунт.

Люди вимагають від влади послабити карантин і скасувати дистанційне навчання для своїх дітей.

"Цей карантин створений з політичних мотивів, діти повинні вчитися нормально і жити нормальним життям. І саме тому ми сьогодні зібралися на мітинг", – стверджує представник Всеукраїнського об'єднання захисту прав матерів Наталія Ансимова.

Місцеві жителі стверджують, що дистанційне навчання і карантин негативно відбиваються на дітях.

"Ми прийшли відстояти право наших дітей вчитися в школах. Тому що нам створили неможливі умови для навчання. У мене четверо дітей, кожен в окремій кімнаті. Діти закриті від суспільства. Фізично для них це недобре", - сказала одна з учасниць протесту.

Варто зазначити, що до цього проти посилення карантину "бунтували" Тернопіль та Івано-Франківськ. Спершу влада двох обласних центрів подала до суду на Кабінет міністрів через потрапляння в червону зону, і проігнорувала розпорядження Києва, відкривши школи і дитячі садки.

На бунт Тернополя та Івано-Франківська оперативно відреагував глава уряду Денис Шмигаль. Він нагадав місцевій владі про кримінальну відповідальність за порушення карантинних обмежень.

Прем'єр також додав, що подібні рішення влади можуть наражати місцевих жителів епідемічної небезпеки.

"Окремо хочу нагадати, що кожен керівник підприємства або навчального закладу, або іншої установи, який приймає рішення працювати всупереч карантинним обмеженням, несе за це персональну кримінальну відповідальність. Отже, прошу керівників на місцях не підштовхувати підлеглих на правопорушення і не наражати своїх земляків епідемічної небезпеки", - заявляв раніше Шмигаль.

Нагадавши, навчальний рік в Україні під загрозою зриву, інфекціоніст озвучив тривожний прогноз.

Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

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