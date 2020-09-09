Украинцы не согласны с ужесточением ограничительных мер на фоне пандемии китайского вируса

Об этом пишет региональное издание МБ.

В Черновцах, которые официально находятся в красной зоне карантина, под стенами ОГА вспыхнул бунт.

Люди требуют от властей ослабить карантин и отменить дистанционное обучение для своих детей.

"Этот карантин создан по политическим мотивам, дети должны учиться нормально и жить нормальной жизнью. И именно потому мы сегодня собрались на митинг", – утверждает представитель Всеукраинского объединения защиты прав матерей Наталья Ансимова.

Местные жители утверждают, что дистанционное обучение и карантин негативно отражаются на детях.

"Мы пришли отстоять право наших детей учиться в школах. Потому что нам создали невозможные условия для учебы. У меня четверо детей, каждый в отдельной комнате. Дети закрыты от общества. Физически для них это нехорошо", - сказала одна из участниц протеста.

Стоит отметить, что до этого против ужесточения карантина "бунтовали" Тернополь и Ивано-Франковск. Сперва власти двух областных центров подали в суд на Кабинет министров из-за попадания в красную зону, и проигнорировали распоряжение Киева, открыв школы и детские сады.

На бунт Тернополя и Ивано-Франковска оперативно отреагировал глава правительства Денис Шмыгаль. Он напомнил местным властям об уголовной ответственности за нарушение карантинных ограничений.

Премьер также добавил, что подобные решения властей могут подвергать местных жителей эпидемической опасности.

"Отдельно хочу напомнить, что каждый руководитель предприятия или учебного заведения, или другого учреждения, который принимает решение работать вопреки карантинным ограничениям, несет за это персональную уголовную ответственность. Итак, прошу руководителей на местах не подталкивать подчиненных на правонарушения и не подвергать своих земляков эпидемической опасности", - заявлял ранее Шмыгаль.

Напомним, учебный год в Украине под угрозой срыва, инфекционист озвучил тревожный прогноз.

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

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