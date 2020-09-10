Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в незвичайному ракурсі

На фото Сьюзі здалася в Білій прозорій білизні, яка складалася практично з мотузочок і сіточки. Кортес залишила волосся розпущеним, а сама спокусливо вигнулася на ліжку. Красуня спокусливо взялася однією рукою за трусики, а губами прикусила пальчик на другій руці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Я хочу"," обличчя Мессі"," яка ти красива, ти дуже добре на себе дивишся"," Mi amor"," красива дівчинка"," будь ласка, повернися"," я хочу на ніч"," ти красива","Красиво і дуже жарко".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес показала, як розважається в спортзалі.

На фото Сьюзі стоїть в наряді зі шкіряних мотузочок. Образ Кортес доповнила черевиками і шкарпетками. Зірка розгорнулася спиною до об'єктива камери і демонструвала пружні сідниці у всій красі.

Ми писали, що відома модель Сьюзі Кортес з'явилася на пляжі в дуже відвертому вигляді.

На одному з останніх знімків модель постала в білому купальнику, який був настільки відвертим, що навряд чи прикривав принади. 

Кортес опустилася на коліна, зануривши ноги в пісок. Вона трохи відкинулася назад. 

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць вразила пружностями в короткому топі і шортиках

А ще Politeka писала, що власниця найрозкішніших сідниць Сьюзі Кортес показала свою гордість в жарких позах

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