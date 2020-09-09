Про що заявили у відомстві

Міністерство охорони здоров'я України заявило про можливе введення "червоної" карантинної зони на всій території України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на видання РБК-Україна.

Трапиться це в тому випадку, якщо в країні істотно погіршиться епідемічна ситуація.

Нагадаємо, станом на 8 вересня в Україні зафіксовано 74 тисячі активних хворих китайським вірусом. Це призводить до переповнення стаціонарних відділень лікувальних установ.

"У разі погіршення епідемічної ситуації не виключено, що уряд буде змушений ввести режим "червоної зони" для всієї країни, щоб стримати зростання захворюваності", – заявили в МОЗ.

Раніше повідомлялося, що в Україні з понеділка, 7 вересня, почало діяти нове епідемічне зонування.

У" Червону " карантинну зону були включені наступні регіони:

Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

Дубно та Костопільський район Рівненської області;

Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області.

Згідно з останніми даними, станом на середу, 9 вересня, за останню добу коронавірусну інфекцію виявили ще у 2551 українців. Всього з початку пандемії в Україні захворіли 143030 осіб, 64703 з них вже одужали, 2979 – померли.

Politeka писала, що в Києві лікарні, в яких лежать пацієнти з китайським вірусом заповнені на 40 відсотка. В обласній адміністрації відреагували на скандал після дзвінка сімейного лікаря в швидку допомогу.

Диспетчер розповів лікарю, що йому нікуди покласти пацієнта, у якого запалення легенів. Результату тесту ще не було. Того ж дня швидка допомога до нього все ж приїхала, однак, від госпіталізації він спочатку відмовився. Коли прийшов негативний аналіз на коронавірусну інфекцію, його поклали в обласну лікарню.

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