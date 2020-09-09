О чем заявили в ведомстве

Министерство здравоохранения Украины заявило о возможном введении "красной" карантинной зоны на всей территории Украины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на издание РБК-Украина.

Случится это в том случае, если в стране существенно ухудшится эпидемическая ситуация.

Напомним, по состоянию на 8 сентября в Украине зафиксировано 74 тысячи активных больных китайским вирусом. Это приводит к переполнению стационарных отделений лечебных учреждений.

"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости", – заявили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что в Украине с понедельника, 7 сентября, начало действовать новое эпидемическое зонирование.

В "красную" карантинную зону были включены следующие регионы:

Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

Дубно и Костопольский район Ровенской области;

Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.

Согласно последним данным, по состоянию на среду, 9 сентября, за последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 2551 украинцев. Всего с начала пандемии в Украине заболели 143030 человек, 64703 из них уже выздоровели, 2979 – скончались.

Politeka писала, что в Киеве больницы, в которых лежат пациенты с китайским вирусом заполнены на 40 процента. В областной администрации отреагировали на скандал после звонка семейного врача в скорую помощь.

Диспетчер рассказал врачу, что ему некуда положить пациента, у которого воспаление легких. Результата теста еще не было. В тот же день скорая помощь к нему все же приехала, однако, от госпитализации он изначально отказался. Когда пришел негативный анализ на коронавирусную инфекцию, его положили в областную больницу.

Вирус набирает обороты, украинцев увозят в больницы целыми семьями: "Школы не принимают детей, потому что их там некому учить".

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