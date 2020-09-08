Відома російська модель Анастасія Квітко вразила пишними формами в шкірі

Інста-діва похвалилася новим стильним образом на своїй сторінці в соцмережі. Про це повідомляє Politeka.net.

На фото Квітко, яка встигла прославитися як "російська Кардашьян", позує перед камерою в стильному вбранні. На ній чорні штани в обтяжку з високою талією, а також чорний шкіряний топ з довгими рукавами. На грудях кофта виглядає скоріше як ліфчик, половинки якого з'єднані золотистим кільцем. При цьому наряд настільки тісний, що величезні груди красуні так і норовить вирватися назовні.

Образ Квітко доповнює елегантна сумочка і численні золоті прикраси. Модель залишила волосся розпущеним, а на її обличчі можна помітити яскравий макіяж.

Шанувальники моделі не змогли пройти повз такого знімка і активно почали писати компліменти і ставити лайки під фото.

Раніше ми писали, що Квітко підкорила стильним кадром, на якому постала в супер-коротенькому топі і навіть розстебнула його, щоб показати груди у всій красі, а доповнила наряд такими ж непристойно короткими шортиками білого кольору. Пишні форма знаменитості, вставлені напоказ, не залишили шанувальників байдужими і цього разу:

Настю порівнюють з однією з найпопулярніших моделей досить часто, відзначаючи, що її форми дуже пишні, а сама зовнішність примітна і незвичайна. Дівчина ж "скромно" заявляє, що краще багатьох топ-моделей.

Нагадавши, Російська Кардашьян задала" спеку " на вулиці в тісному-міні топіку.

Як повідомляла Politeka, Російська Кардашьян засліпила рекордним розміром своїх вологих "диньок".

Також Politeka писала, що Російська Кардашьян посвітила мокрими "пагорбами" в крихітному бікіні.