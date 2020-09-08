31-річний австрійський співак Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, розбурхав новими кадрами з кліпу

Як передає Politeka.net, нарізка з кліпу з'явилася в Instagram зірки. Незабаром Томас опублікує кліп, в якому він постане в образі чоловіка. Втім, кліп буде не менш епатажним, ніж кліпи в образі Кончіти Вурст.

На оприлюднених кадрах видно, що Томас знімається в кліпі з молодим красенем. Вони обіймаються, танцюють і з'являються в дуже пікантних образах. На одному з кадрів Томас притискається до партнера всім тілом.

За годину анонс відео подивилися понад 9 тисяч разів. У коментарях артисту залишили масу захоплених відгуків.

"Добре, це очікування-тортури! І ви не полегшите собі завдання з цими підгляданнями!", "Так круто. А ламати голову над піснею ще крутіше", "обожнюю це відео, Том, І я люблю тебе"," я живу заради цього, моя Богиня! Ти дуууже приголомшливий!", "Спасибі! Дуже захоплююче! Дуже круто!", "Ось це так!!! Музика така стрімка, така запальна, така збуджена... Несподівані боді-танці... заворожують і інтригують", - пишуть користувачі мережі.

Кончіта Вурст стала переможницею "Євробачення" 2014 року. Зірка була сенсацією конкурсу.

Нагадаємо, що Кончіта Вурст зухвало розставила ноги у високих чоботях на шпильці: "справжня Діва".

А ще Politeka писала, що Кончіта Вурст відчинила шубу і викликала захват зухвалим виглядом: "поневолююча сила".

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