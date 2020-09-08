Зірковий український продюсер Вадим Лисиця відверто розповів про свої стосунки з Потапом і про перспективи сина репера в українському шоу-бізнесі

Музичний продюсер, який співпрацює з такими артистами, як Потап і Настя, LOBODA, "Время и Стекло", Alyosha, MOZGI і багатьма іншими, поділився своєю думкою про відомого репера в інтерв'ю Politeka Life.

Так, Лисиця зізнався, що познайомився з Потапом ще в 2005 році і ще в першу зустріч вони проговорили без перерви цілих 6 годин.

"І тоді він мене взагалі зачарував і я його зачарував. І ми практично відразу домовилися, що ми працюємо. Було складно перший час: не було у нього грошей зі мною розрахуватися, та я власне і не просив, я розумів, що для таких потужних фігур як він потрібен час для розгону...і всі ці роки він дякує, він мені допомагає", - розповів продюсер про свої стосунки з репером.

Він також розкрив причину, через яку їх співпраця припинилася. За словами Лисиці, вона дуже проста: проекти «Потап і Настя» та «Время и Стекло» закрилися.

Продюсер також заявив, що вірить в те, що син Потапа Андрій має всі шанси стати відомим артистом. За словами Лисиці, йому і самому хотілося б попрацювати з хлопцем.

"Він дуже талановитий, він дуже відкритий, щирий. Незважаючи на те, що він син суперзірки, він дуже простий чувак", - підкреслив продюсер.

Він додав, що не вважає, що існує такий вік, після досягнення якого дорога в шоу-бізнес буде закрита для людини.

Нагадавши, сяюча від щастя Каменських показала, як підросли їх з Потапом малюки.

Як повідомляла Politeka, у мережу злили фото Потапа з новонародженим сином, артист світиться від щастя.

Також Politeka писала, що Потап засвітив Каменських у вбранні з «бездонним» декольте.