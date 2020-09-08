Українців чекає ідеальне "бабине літо", яке увірветься в країну вже в середу
Свіжим прогнозом на 9 вересня поділилася у своєму Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Вона розповіла, що найближчими днями погода порадує українців приємними сюрпризами.
За її словами, за такий початок осені українцям слід подякувати антициклону, який прийшов від Азорських островів через Португалію, Західну і Центральну Європу в Східну – до самої України.
9 вересня по всій країні буде тепло і сухо. Стовпчики термометрів триматимуться на позначці в +20 ... +25 градусів, а на півдні і місцями в центральних областях піднімуться до +29 градусів.
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При цьому є один нюанс: вночі буде по-осінньому прохолодно, попереджає синоптик.
Діденко додала, що в Києві в середу буде сонячно, температура складе від +23 до +24 градусів.
За словами синоптика, в четвер в Україні буде ще спекотніше-до + 26 ... +27 градусів, проте в п'ятницю температура знову знизиться. На вихідних варто чекати приблизно + 23 ... +25 градусів.
Раніше ми писали, що 5 вересня на Одесу обрушилася сильна негода. В результаті шквального вітру і дощу впали два бетонних стовпа – один впав на припаркований поруч автомобіль, другий - на дорогу, тим самим заблокувавши рух. Подія трапилася на вулиці транспортній.
«Впали стовпи через негоду – одне з дерев поруч обвалилося, зачепило гілками дроту і потягнуло за собою два стовпи. В результаті-розбита машина і перекритий рух», - розповіли одесити.
Нагадаємо, осінь нагадає українцям, що таке справжня негода: на кого чекають грозові дощі.
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