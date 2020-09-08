Відома модель Міла Кузнєцова показала себе в незвичайному образі, похвалившись відпочинком

На фото красуня позувала в смугастому купальнику, демонструючи себе досить близько. Образ Міла доповнила стильними окулярами, а волосся зібрала в хвіст. Можна на тлі побачити пісок і шезлонги, але важко на них звернути увагу, так як вся увага на пишному бюсті зірки, який займав величезну частину кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі під публікацією і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "гармата, ідеальний ракурс".

Повідомлялося, що українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, похвалилася формами в купальнику.

Красуня вибрала для відпочинку купальник персикового кольору з пальмовим принтом.

Ліфчик підкреслив соковитий 13-ий розмір, при цьому було видно, як формам тісно. Купальник стиснув груди, в результаті та чи не вилазила з нього.

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На фото дівчина постала в блакитній сукні з вишитими національними візерунками, яка виконана в стилі української сорочки. Міла Кузнєцова зробила селфі, крупним планом відобразивши зверху декольте і свій колосальний бюст.

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