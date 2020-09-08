Знаменита 55-річна італійська актриса і модель Моніка Беллуччі з'явилася на обкладинці журналу

Відома красуня опублікувала відповідне фото у своєму Instagram, передає Politeka.net. Беллуччі постала в чорній сукні з глибоким декольте.

Форми зірки спокусливо стирчали з-під чорної тканини. Декольте було настільки відвертим, що, здавалося, ніби Моніка прикривала непристойність рукою.

Шовкова шкіра, по якій спускалося сяюча різнобарвна прикраса надавала вирізу ще більше акценту.

Моніка пограла зі своїм чорним волоссям, закинувши їх назад. При цьому красуня дивилася в сторону.

На обличчі актриси виділялися лише чорні стрілки, губи трохи поблискували.

У пості артистка розповіла, що вихід журналу очікується в кінці вересня.

За п'ять годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали масу компліментів зовнішності зірки, адже вона просто відмінна, попри вік.

"Краща на планеті", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі постала в чорному плащі з пікантним вирізом. З відвертого декольте виставилися округлості знаменитості в напівпрозорому топі. Бюст виглядав дуже спокусливо і ніяк інакше.

Доповнили образ прикраси з синіми каменями.

Зірка поклала пишне хвилясте волосся так, що чолка злегка закривала очі.

Раніше повідомлялося, що Моніка Беллуччі постала в компанії директора одного із заходів. Одягалася зірка в чорну сукню, яка ідеально підійшла до її феноменальної фігури. Однак шанувальники звернули увагу на втомлений вигляд і зморшки зірки.

Нагадавши, над Монікою Беллуччі жорстоко познущалися

А ще Politeka писала, що Моніка Беллуччі без штанів звела з розуму новими пікантними фото

Також Politeka повідомляла, що розкішна Моніка Беллуччі розбурхала виглядом в тісній сукні