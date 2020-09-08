Знаменита українська співачка Настя Каменських розповівши про зйомки екстремальної сцени у своєму новому кліпі

Кілька днів тому співачка представила незвичайний кліп, в якому вразила кількома образами, що є поєднань українського і мексиканського колоритів. При цьому назва треку розкриває головну родзинку і посил кліпу - в перекладі з мексиканського сленгу a huevo означає «круто/офігенно» (щоб подивитися кліп, доскролльте сторінку до кінця).

У новій відеороботі Каменських змінила чотири образи, кожен з яких не схожий на попередні.

Причому одна зі сцен на зйомках кліпу виявилася по-справжньому екстремальною, це стало для співачки свого випробуванням:

«Я досі пам'ятаю сцену, в якій мені довелося висіти головою вниз. Мені було дуже страшно, адже у мене вже є невдалий екстремальний досвід - коли я стрибала з парашутом. На зйомках я дуже переживала, що впаду головою вниз. Але все пройшло добре, я впоралася", - поділилася своєю історією Настя.

Вона підкреслила, що готувалася до сцени дуже довго, ще за два тижні до старту зйомок співачка займалася на спеціальному тренажері.

"Кожен день протягом двох тижнів я тренувалася-висіла головою вниз на спеціальному тренажері, щоб поступово адаптуватися до такого положення. В результаті під час зйомок спокійно висіла 10 дублів по 4-5 хвилин».

Як ми повідомляли раніше, під час приземлення з парашутом, про який згадувала зірка, вона отримала серйозну траву. Каменських зробили операцію після невдалого стрибка з парашутом. В результаті падіння Каменських роздробила кістку, отримала вивих і переломи. Лікарі прописали співачці постільний режим на два місяці.

Відзначимо також, що сам кліп на трек знімали ще до карантину, режисером виступив відомий кліпмейкер Леонід Колосовський. Це вже третя спільна робота Насті і Леоніда в сольному проекті NK.

Ми також писали, що у самому кліпі Каменських постає в чотирьох яскравих образах. На одному зі знімків 33-річна артистка позує в металевому топі і брюках з леопардовим принтом, доповнивши образ доповнила куртка-косуха з бахромою. Образ бунтарки завершили сережки з головами левів ручної роботи від Sandra.

Також Настя приміряла сукню червоного кольору з високим розрізом і пишними рукавами. З довгою пишною косою і снопом пшениці в руках Настя похвалилася незвичайним поєднанням українського колориту з мексиканським темпераментом.

На іншому фото артистка позує в короткому чорному комбінезоні, жакеті з обробкою і вільних білих чоботях.

На завершення Настя показала стильний образ в костюмі бірюзового кольору в поєднанні з малиновою сорочкою. Волосся Настя зібрала у високий пучок.

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