Низка незрозумілих блокувань рахунків українців у Приватбанку триває

Про нові випадки стало відомо з відгуків, які опублікували на порталі Мінфін.

За словами клієнта, ПриватБанк залишив його без грошей за кордоном.

Якщо раніше банк блокував його рахунки і йому доводилося витрачати по 2-3 години на спілкування з техпідтримкою, то після нового блокування його загнали в глухий кут.

"При зверненні в тих підтримку оператор скопіював текст що необхідно прийти у відділення для актуалізації персональних дані, а саме кодового слова, до того моменту тих підтримка може відповідати тільки на загальні питання. На будь-які питання в тих підтримку йде копіпаст повідомлення що необхідно прийти у відділення...",- заявив клієнт, який вже 6 місяців живе в Індонезії.

Як Gold-клієнт, він звернувся до особистого менеджера, але той лише "розвів руками" і сказав, що нічим не допоможе.

"Політика банку дуже схожа на політику дрібної компанії яка займається фродом. Вкрай не раджу використовувати цей банк тим хто збирається за кордон. У будь - який момент ви можете втратити доступ до своїх грошей", - резюмував він.

"Кодове слово є одним з важливих методів безпеки при здійсненні банківських операцій. Тому його зміна або Актуалізація обумовлена бажанням захистити ваші кошти", - відповів на скаргу співробітник банку.

З аналогічною проблемою зіткнувся і інший клієнт, з яким ПриватБанк без пояснення причин розірвав договір про співпрацю.

"У відділенні банку необхідно надати документи для переказу коштів в інший банк. Дуже шкода, що все так. У минулому відкликання бачив як в коментарях люди писали, що банк просто так не блокує рахунки. На свій рахунок скажу відразу, протизаконного нічого не відбувалося. Хотілося б мати можливість відновити співпрацю з банком, проте в банку уточнили, що це неможливо", - написав він у своєму негативному відгуку.

У Приватбанку відповіли, що рахунки українців блокуються відповідно до законодавства країни.

"Керуючись законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення" банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення. На жаль, ваше обслуговування у банку обмежене", - йдеться у відповіді установи.

Нагадавши, у Приватбанку почали блокування карт, грошей не зняти навіть через касу.

Як повідомляла Politeka, масштабна НП в ПриватБанку, українці не можуть отримати доступ до рахунків.

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