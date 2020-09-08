Раритетне відео легендарної виконавиці Алли Пугачової розбурхало шанувальників

Про це пише Politeka, посилаючись на ролик, розміщений одим з фан-клубів Примадонни в Instagram.

Одна з найвідоміших представниць радянської та російської естради Алла Пугачова частенько стає об'єктом обговорення в соцмережах. Багато фотографій і відео, присвячені співачці, з'являються на її численних фан-сторінках.

Цього разу в групі розмістили відеокадри з одного з виступів Примадонни. Пугачова виконує полюбилася багатьом композицію"Ах літо".

На виконавиці легке літнє плаття синього кольору з розрізами, що дозволяє глядачам по достоїнству оцінити її стрункі ніжки, декольте Алли теж досить глибоко, фанати гідно оцінили її високі груди.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Алла Пугачова / Максим Галкін (@alla_pugacheva_one_love) 3 вер 2020 о 9:21 PDT

"Ніхто краще не заспіває! Тільки Алла! Аж мурашки по шкірі!! Голос божественний, такий єдиний!!! Ви дуже сильна, мудра... по життю!! Вам важко, але ви-ЦЕНТР вашеб великої родини!!! Здоров'я вам!! 💐 Прекрасна і улюблена! Так красиво ніжки показала, красуня !!! Її талант поки не переможемо жодною співачкою нашої естради ❤️😍 👏 🔥ця пісня на всі часи. Браво❤️ 👍👍👍👏👏👏👏", – пишуть шанувальники.

Politeka повідомляла про те, що спливли нові чутки про розлучення зоряної пари Максима Галкіна і Алли Пугачової. Їх спровокували російські артисти Філіп Кіркоров і Микола Басков під час ефіру програми "ти не повіриш!". Зокрема, Кіркоров неоднозначно висловився про відносини Пугачової з Галкіним.

"Мені якось непристойно коментувати, що відбувається в цій прекрасній родині. Я на це не маю ніякого права і підстави. Я можу тільки по Instagram дивитися, як виглядають їхні прекрасні діти, прекрасна сім'я. У них сади. Цвіте все. Алла Борисівна в прекрасній формі. Я дуже за них радію", - прокоментував співак.

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