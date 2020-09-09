Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в незвичайному східному стилі
На фото Гюль позувала в "невидимому" бікіні, яке переважно складалося з мотузочок. Образ красуня доповнила стильною золотистою маскою на голову. Бахарі стояла на тлі стіни і демонструвала свою фігуру у всій красі, не соромлячись показати зону бікіні і пишні груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Зачіска, нігті, все зроблено. Найкраще перед днем народження", - написала Бахарі.
Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
"Королева", "заслужена принцеса", "друзі: о, це просто випадково, ми не збираємося вбиратися або щось божевільне", " ось про що я говорю. Буквально бездоганний. Де твій палац?", "Ідеальна форма пісочного годинника", "чорт візьми, це різниця в сумі".
Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі, також відома в новому образі вразила фігурою.
Намагаючись якомога частіше привертати увагу до себе, дівчина ділиться яскравими фото, які робить на відпочинку в ресторанах і модних закладах. Оскільки модель працює з відомими модними брендами одягу, вона блищить в нових нарядах чи не кожен день.
Нагадавши, Турецька Кардашьян полонила пишним бюстом без ліфчика
Також Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян посвітила своїми "часточками" в рожевій міні-сукні
А ще Politeka писала, що пишногруда Турецька Кардашьян потрясла красою в чорному топі з мережив