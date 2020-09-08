Що підготували в Кабміні

Українські пільговики повинні бути готові до жорстких перевірок

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Мінфіну.

Відомо, що вже після Нового року буде запущена верифікація інформації, яка подається громадянами при зверненні за державною допомогою.

Тобто, з 1 січня 2021 року будуть жорсткіше перевіряти потенційних пільговиків.

"Персональні дані на інформаційно-аналітичній платформі надійно захищені від зовнішнього втручання. При цьому обробка інформації здійснюється в автоматизованому режимі засобами платформи без людського втручання",-підкреслили в прес-службі Міністерства.

У Мінфіні також додали, що нова платформа дозволить одночасно перевіряти 3500 запитів, що "дозволяє використовувати дане програмне рішення державними органами при призначенні виплати і значно скорочувати час, необхідний для прийняття рішень про виплати".

У відомстві не сумніваються, що така перевірка сприятиме ефективному та цільовому використанню коштів з держбюджету, оскільки достовірність відомостей, які надають українці, перевірятимуть у реальному часі.

Варто також нагадати, що вже 1 січня 2021 року набирає чинності стаття 10 ЗУ "Про верифікацію та моніторинг державних виплат". Вона, зокрема, передбачає здійснення превентивної верифікації при зверненні громадян за призначенням пенсій, допомог, субсидій, інших соціальних виплат.

Тобто, якщо українці при зверненні до держави за допомогою приховали свої доходи, то вони автоматично втратять можливість отримання пільг.

Нагадаємо, що після підвищення тарифів українцям посилили і правила отримання субсидій

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