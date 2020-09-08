У житті українського телеведучого Дмитра Комарова скоро відбудеться важлива подія

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, в 2019 році шоумен і ведучий шоу "Світ навиворіт" перестав бути холостяком, узаконивши відносини з моделлю Олександрою Кучеренко.

Але і 2020 рік стане особливим для шоумена. Справа в тому, що скоро в його родині відбудеться поповнення.

Сестра Дмитра Комарова Ангеліна у своєму особистому Instagram зізналася, що скоро стане мамою. Тому у популярного телеведучого найближчим часом з'явиться племінник або племінниця.

Крім цього, сестра Дмитра Комарова в мікроблозі опублікувала цілу серію фотографій, присвячених вагітності, де також видно кругленький животик.

"2020 для всієї планети - дуже важкий рік. Пандемія-весь світ на карантині. Економічна криза... Я - не виняток! Але є у мене і хороші новини, які відмінно видно на фото. І не дивлячись на ситуацію в світі і моє особисте, нетипове, погане самопочуття, яке тривало цілих 3 місяці поспіль, очікування дива в цьому році радує кожен день. Є експерти в підписниках? Як думаєте, диво - це хлопчик чи дівчинка?",- написала Ангеліна в своєму Instagram.

Раніше ми розповідали, як Дмитро Комаров довів дружину до істерики.

Так, Комаров на перших секундах відкриває дерев'яну скриньку з вигравіруваними на ньому ієрогліфами і демонструє дружині його вміст. У цей час Олександра за кадром сказала, що "відчуває якийсь підступ". Всередині виявилися якісь довгасті висушені предмети.

Олександра заволала від подиву і жаху і "звалилася" на подушки дивана, прикриваючи обличчя руками. Дівчина розсміялася, але часом здавалося, що плакала теж.

Пізніше з'ясувалося, що в коробці були висушені жаби.

Нагадаємо, що фігуриста дружина Комарова розбурхала видом без білизни прямо на роботі

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