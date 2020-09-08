Стало відомо, як в Україні планують перейти на систему автоматичного нарахування пенсій
Як передає Politeka.net, про це сказано в законопроекті №3623, який Рада вже прийняла в першому читанні.
Відомо, що після скасування паперових трудових, виплати українським пенсіонерам будуть нараховувати в автоматичному режимі.
Тобто, українцям не потрібно буде витрачати час для звернення до ПФУ та збору документів, щоб довести свій стаж. Крім цього, потенційні пільговики зможуть виключати той час роботи, коли у них був низький заробіток, щоб він не вплинув на розмір виплати.
Розповніла Ані Лорак вразила виглядом без фотошопу після відпустки: "Навіщо приховувати було?"
Ольгу Бузову принизили при всіх, Бородіна з "Дом-2" відігралася: "Мурік..."
Курс долара здивує українців перед Новим роком, Шмигаль вже попередив: що буде з гривнею
Українців обклали податками і штрафами за житло, кому доведеться платити: "Щорічно по 25 тисяч гривень..."
"Буде як у Великобританії, Естонії та інших країнах. Буде можливість без звернення, збору інформації, автоматично отримати пенсію. Але людина зможе вибрати: якщо автоматично пенсія буде спірною, то можна буде подати документи і перерахувати її", – розкрив нюанси заступник голови Мінсоцполітики Віталій Музиченко.
Крім цього, українці отримають електронний документ з інформацією про свій стаж в Інтернеті, і ним можна буде скористатися при проходженні співбесіди, або якщо цього вимагає роботодавець.
Раніше ми розповідали про компенсації, які будуть нараховувати до зарплат і пенсій.
Так, українцям можуть виплачувати грошові компенсації в разі затримки пенсій, зарплат та інших соціальних виплат. З такою ініціативою виступив профільний комітет Ради з питань соцполітики.
Документ, зокрема, передбачає розширення переліку видів виплат, за порушення строків виплати яких громадянам нараховується компенсація. У цей список автори постанови пропонують включити пенсію, щомісячне грошове довічне утримання, соціальні виплати, стипендії, заробітну плату, суму індексації грошових доходів громадян.
Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.
Як повідомляла Politeka, пенсію не отримають багато українців, влада боялася безпосередньо про це говорити
Також Politeka писала, що нову пенсію з 1 вересня отримають не всі