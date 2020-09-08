Стало відомо, як в Україні планують перейти на систему автоматичного нарахування пенсій

Як передає Politeka.net, про це сказано в законопроекті №3623, який Рада вже прийняла в першому читанні.

Відомо, що після скасування паперових трудових, виплати українським пенсіонерам будуть нараховувати в автоматичному режимі.

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Тобто, українцям не потрібно буде витрачати час для звернення до ПФУ та збору документів, щоб довести свій стаж. Крім цього, потенційні пільговики зможуть виключати той час роботи, коли у них був низький заробіток, щоб він не вплинув на розмір виплати.

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"Буде як у Великобританії, Естонії та інших країнах. Буде можливість без звернення, збору інформації, автоматично отримати пенсію. Але людина зможе вибрати: якщо автоматично пенсія буде спірною, то можна буде подати документи і перерахувати її", – розкрив нюанси заступник голови Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Крім цього, українці отримають електронний документ з інформацією про свій стаж в Інтернеті, і ним можна буде скористатися при проходженні співбесіди, або якщо цього вимагає роботодавець. 

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Раніше ми розповідали про компенсації, які будуть нараховувати до зарплат і пенсій.

Так, українцям можуть виплачувати грошові компенсації в разі затримки пенсій, зарплат та інших соціальних виплат. З такою ініціативою виступив профільний комітет Ради з питань соцполітики.

Документ, зокрема, передбачає розширення переліку видів виплат, за порушення строків виплати яких громадянам нараховується компенсація. У цей список автори постанови пропонують включити пенсію, щомісячне грошове довічне утримання, соціальні виплати, стипендії, заробітну плату, суму індексації грошових доходів громадян.

Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.

Як повідомляла Politeka, пенсію не отримають багато українців, влада боялася безпосередньо про це говорити

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