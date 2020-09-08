Починаючи з поточної осені газ для українців може подорожчати до 7 гривень за кубометр

Про це Politeka, посилаючись на інформацію сайту Оглядач.

Згідно з даними, озвученими головою Асоціації постачальників енергоресурсів Артемом Компаном, ціна на газ для українців зросте через те, збільшується вартість блакитного палива на європейських хабах.

"Зараз Ціна контрактів на вересень вже становить 5,5 - 5,8 грн за кубометр з урахуванням транспортування до кордону України. Але ціна змінюється щодня. Ближче до грудня побачимо ціну контрактів понад 7 грн за кубометр", – прогнозує фахівець.

Директор газотранспортної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович не згоден з цією думкою і запевняє, що вартість газу в цьому опалювальному сезоні може бути навіть нижче, ніж у минулому.

"Ціни на ринку змінюються досить активно. На них впливають як зовнішні чинники, наприклад обсяги поставок американського LNG – газу в Європу, так і внутрішні-вплив COVID-19 на роботу промислових підприємств. Надалі посилиться вплив і температурних режимів", - аргументував він.

Варто відзначити, що станом на початок вересня запаси природного газу в підземних сховищах України досягли 26,069 млрд куб.м (84,1% від загальної проектної ємності). Середньодобове закачування в сховища протягом серпня склало 111,8 млн куб. м (завдяки відкриттю віртуального реверсу зі Словаччиною), 1-5 вересня – 86,7 млн куб. м.

Зниження закачування пов'язане зі скороченням імпорту через розпочаті ремонтні роботи на одній з ділянок газопроводу, що проходить через газовимірювальну станцію" Будінце " на кордоні зі Словаччиною.

Politeka писала, що українцям варто готуватися до стрибка комунальних тарифів вже зараз. Так, в Міненергетики попередили, що з 1 жовтня підвищиться тариф на перші 100 кВт/год електроенергії для населення. Замість 90 копійок за 1 кВт/год платити доведеться 1,68 грн, це майже вдвічі вище, ніж було раніше.

Ціна газ, згідно з новими нормами може змінюватися щомісяця, як у більшу, так і в меншу сторону. Однак, що в 2021 році ціни на газ для населення зростуть на 19%. При цьому в Міненергетики розкрили плани про те, що до 2023 року ціна на газ зросте до 214 доларів США за один кубометр газу.

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