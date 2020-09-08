До чого готуватися простим українцям

Карантин вніс кардинальні зміни в життя українців

Про це пише Сьогодні.

Так, Верховній Раді пропонують врегулювати в правовому полі аспекти дистанційної роботи, на яку через карантин і пандемію китайського вірусу відправляли багатьох українців.

Відповідний законопроект, що передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів про удосконалення правового регулювання дистанційної роботи, вже зареєстрований в Раді.

У пояснювальній записці говориться, що необхідно дати окремі визначення поняттям "віддалена робота" і "надомна робота", що дозволить використовувати більш затребувану форму праці.

Крім цього, автори документа стверджують, що підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють порядок надомної роботи, вже застаріли і вони не в змозі відповідати вимогам нинішнього ринку праці.

Основні положення цього законопроекту:

введення двох самостійних видів (форм) роботи-дистанційної і надомної;

роботодавець отримує право отримувати відомості про місце проживання або місце за вибором, де буде виконуватися трудова функція (з метою належного оформлення працівника на дистанційну роботу);

працівник повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та іншими документами в письмовій формі або шляхом обміну електронними документами;

працівник може бути дистанційно ознайомлений з вимогами з охорони праці, зокрема по відеозв'язку;

забезпечення можливості працівника поєднувати віддалену роботу з роботою в звичайному режимі на робочих місцях в приміщеннях або на території роботодавця;

на власника покладаються зобов'язання щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях на території і в приміщеннях власника.

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Згідно з документом, українцям можуть виплачувати допомогу з часткового безробіття не тільки в період карантину через "китайський" вірус, але і в разі встановлення подібних обмежень у зв'язку з іншими захворюваннями в майбутньому.

У разі, якщо законопроект буде прийнятий, Кабмін зможе визначати порядок надання допомоги, його розмір, терміни надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

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