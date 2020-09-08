34-річна російська телеведуча Ольга Бузова здивувала новим образом
Про це пише Politeka з посиланням на Instagram зірки.
На відео знаменитість виконує чуттєвий танець під композицію "Missing You" від The Ambientalist.
На зірці-золотисте блискуче плаття, причому, судячи з оголеною спині зрозуміло, що на Бузової немає нижньої білизни.
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"Логіка може привести Вас від пункту А до пункту Б, а уява — куди завгодно💫 ✨", – підписала відео знаменитість.
Шанувальники прийшли в захват від свіжого відео з їх улюбленицею і закидали Ольгу захопленими коментарями.
"Боже, Оля, це просто чарівно!!😍🤤 Просто НЕРЕАЛЬНА 🤤🔥❤️😍 Яка гарна💖💖💖 Бомба чесно кажучи Як можна бути такою неймовірною 😍😍😍😍😍😍 Красуня 😍 бомбааа❤️", – написали вони.
Відео можна подивитися тут
Politeka писала, що російська телеведуча і співачка Ольга Бузова здивувала сміливим образом для нового кліпу. Знаменитість опублікувала кадри зі зйомок на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Судячи з усього, зараз вона готується до випуску нового треку, "Проблема", - вказала вона в описі і це ж слово можна почути на записі.
Ольга Бузова полюбилася багатьом фанатам не в останню чергу завдяки відвертим образам. Цього разу виконавиця постала в обтягуючому боді тілесного кольору з малюнками, що нагадують татуювання. Одяг підкреслила всі форми красуні і залишила оголеними пружні стегна. Поверх боді вона накинула щільну білу куртку, а на ноги натягнула високі яскраво-червоні чоботи.
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Схудлий Бузова відчинила одяг і показала свої "горбки" крупним планом: "дівчисько".
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