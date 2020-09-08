Новий астероїд фахівці вперше зафіксували наприкінці літа

Про це пише тематичне видання Express.

За інформацією вчених, до Землі наближається величезний астероїд 2020 PT4.

Більш того, небесне тіло пролетить повз нашу планету в бік Місяця вже сьогодні, 8 вересня, а його швидкість становить 12,6 кілометра в секунду (45360 км/год).

Як підкреслюють в NASA, даний астероїд являє собою космічну скелю довжиною близько 37 метрів. Вже сьогодні він пройде на відстані в 4,9 разів більше, ніж відстань від землі до місяця, а точніше – 1888153 кілометри.

Вчені заспокоюють і запевняють, що астероїд, який був вперше зафіксований в серпні 2020 року, не представляє небезпеки для Землі.

За умови, якби він змінив свою траєкторію і зіткнувся б із Землею, то його вибух був порівнянний з вибухом метеорита в російському місті Челябінську в 2013 році.

Небесне тіло 2020 PT4, виявлене в серпні, віднесли до групи Аполлона. Один оборот навколо Сонця цей потужний астероїд здійснює за 738 земних днів або 2,02 земних року. Максимально він може віддалитися від нашої планети на 357 мільйонів кілометрів, а максимально наблизитися – на 122 мільйони кілометрів.

Раніше ми розповідали, що в грудні 2020 року на Землі, можлива, катастрофа, пов'язана з падінням в Атлантичний океан небесного тіла.

За словами астролога Влада Росса, новий світ почне будуватися в 2021 році, все зміниться – кордони і ролі держав, цінності і світопорядок.

"Апокаліпсис ще попереду. У грудні до землі наблизяться астероїди, комети та інші небесні тіла. Тому після пандемії може трапитися глобальна катастрофа, пов'язана з падінням небесного тіла в Атлантичний океан...", – попередив астролог.

Нагадавши, Глоба визначив долю Донбасу і повідав про майбутнє Криму.

Як повідомляла Politeka, астролог, який передбачив перемогу Зеленського, назвав точну дату кінця китайського вірусу.